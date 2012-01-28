Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
22
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Торун
Тунай Торун
46
-
Оттль
Андреас Оттль
75
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
81'
90
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Миятович
Андре Миятович
-
Джуричин
Марко Джуричин
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Янсен
Марсель Янсен
24'
90
-
Сала
Джакопо Сала
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Петрич
Младен Петрич
45'
85
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Райкович
Слободан Райкович
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Качар
Гойко Качар
-
Теше
Роберт Теше
-
Сон
Хын-Мин Сон