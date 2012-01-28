Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
31'
85
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
16'
55'
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
77
-
Левандовски
Роберт Левандовски
77
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Перишич
Иван Перишич
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Барриос
Лукас Барриос
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
63'
77
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Руди
Себастьян Руди
79
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
90
-
Бабел
Райан Бабел
90
Запасные
-
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
-
Конрад
Кевин Конрад
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Штробль
Тобиас Штробль
-
Кайзер
Доминик Кайзер
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа