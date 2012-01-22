Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Янсен
Марсель Янсен
65
-
Качар
Гойко Качар
46
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Лам
Жи Гин Лам
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
87'
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Райкович
Слободан Райкович
-
Сала
Джакопо Сала
-
Яролим
Давид Яролим
-
Петрич
Младен Петрич
-
Сон
Хын-Мин Сон
Боруссия
мин
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
16'
90
-
Кель
Себастьян Кель
74
-
Бендер
Свен Бендер
82
-
Кагава
Синдзи Кагава
81
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
59'
77'
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
37'
83'
90
Запасные
-
Фохер
Йоханнес Фохер
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Перишич
Иван Перишич
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Барриос
Лукас Барриос
-
Зидан
Мохаммед Зидан