Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
85
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
90
-
Бабел
Райан Бабел
90
-
Млапа
Пениель Млапа
66
Запасные
-
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Штробль
Тобиас Штробль
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Кайзер
Доминик Кайзер
-
Вайс
Тобиас Вайс
-
Мусона
Ноуледж Мусона
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
88
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Ройер
Даниэль Ройер
68
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
-
Вендел
Тим Вендел
-
Айчичек
Дениз Айчичек
-
Радлингер
Самуэль Радлингер
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала