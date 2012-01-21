Шальке-04
мин
-
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
42
-
Матип
Жоэль Матип
3'
90
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Пападопулос
Кирякос Пападопулос
57'
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хегер
Марко Хегер
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
46
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Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
75
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Пукки
Теему Пукки
-
Марика
Чиприан Марика
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Квист
Вилльям Квист
62
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Харник
Мартин Харник
62
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
85
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Рюдигер
Антонио Рюдигер
-
Сакаи
Готоку Сакаи
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
-
Шибер
Юлиан Шибер
-
Оказаки
Синджи Оказаки