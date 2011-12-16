Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
88'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
52
-
Роббен
Арьен Роббен
76
-
Гомес
Марио Гомес
48'
78
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Бречко
Мишо Бречко
14
-
Пешко
Славомир Пешко
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
69
-
Подольски
Лукас Подольски
69
Запасные
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
Роши
Одисе Роши
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Фрайс
Себастьян Фрайс