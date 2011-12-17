Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Ферати
Бег Ферати
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Шмид
Джонатан Шмид
90
-
Путило
Антон Путило
90
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Розенталь
Ян Розенталь
32'
70
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
80
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Бац
Даниэль Бац
-
Хен
Иммануэль Хен
-
Бучер
Хайко Бучер
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
-
Райзингер
Штефан Райзингер
-
Дембеле
Гарра Дембеле
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
61
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
70
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
59'
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
42'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
6'
67'
84
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Зидан
Мохаммед Зидан
-
Барриос
Лукас Барриос