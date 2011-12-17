Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
75
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Петрич
Младен Петрич
70
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
67'
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Райкович
Слободан Райкович
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Берг
Маркус Берг
-
Сон
Хын-Мин Сон
Аугсбург
мин
-
Мельдерс
Саша Мельдерс
57
-
Оэрль
Торстен Оэрль
63'
90
-
Синкала
Эндрю Синкала
90
-
Санко
Джибрил Санко
90
-
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
-
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
-
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
-
Верхаг
Пол Верхаг
90
-
Вернер
Тобиас Вернер
65
-
Байер
Даниэль Байер
90
-
Давидс
Лоренцо Давидс
82
Запасные
-
Капллани
Эдмонд Капллани
-
Райнхардт
Доминик Райнхардт
-
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
-
Мерле
Уве Мерле
-
Хайн
Штефан Хайн
-
Гелиос
Йоаннис Гелиос
-
Гогиа
Акаки Гогиа