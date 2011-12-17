Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
21'
66
-
Бабел
Райан Бабел
60
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
90
-
Млапа
Пениель Млапа
60
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Вайс
Тобиас Вайс
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Шипплок
Свен Шипплок
-
Мусона
Ноуледж Мусона
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90'
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
74
-
Рукавица
Никита Рукавица
16
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Торун
Тунай Торун
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга