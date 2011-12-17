Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
79
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Полак
Ян Полак
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Ороско
Йохандри Ороско
46
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Майкон
Крис Майкон
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
-
Окс
Патрик Окс
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Полтер
Себастьян Полтер
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Бока
Артур Бока
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
67
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
86
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Шибер
Юлиан Шибер
46
Запасные
-
Вайс
Андре Вайс
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Оказаки
Синджи Оказаки