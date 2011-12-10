Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
18'
60
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Вольф
Андреас Вольф
71
-
Роналду
Налдо
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Тринкс
Флориан Тринкс
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
55'
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
45'
73
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Трибулл
Том Трибулл
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Ти
Леннарт Ти
Вольфсбург
мин
-
Тэлке
Бьярне Тэлке
90
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
86'
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
46
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Ороско
Йохандри Ороско
77
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Русс
Марко Русс
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Полак
Ян Полак
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Полтер
Себастьян Полтер