Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
78
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
27'
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Да Силва
Антонио Да Силва
73
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
66
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Бакалорж
Марвин Бакалорж
-
Гетце
Марио Гетце
-
Перишич
Иван Перишич
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
83
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
60'
90
-
Фортунис
Константинос Фортунис
90
-
Кирх
Оливер Кирх
51
-
Куемаха
Дорже Куемаха
78
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Йессен
Леон Йессен
-
Амедик
Мартин Амедик
-
Пецос
Танос Пецос
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Немец
Адам Немец