Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
54
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Малли
Юнус Малли
77
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
83
Запасные
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Мюллер
Николай Мюллер
-
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Гавранович
Марио Гавранович
-
Уджа
Энтони Уджа
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Теше
Роберт Теше
68
-
Торе
Гекхан Торе
68
-
Иличевич
Иво Иличевич
84
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Нойхаус
Свен Нойхаус
-
Качар
Гойко Качар
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Лам
Жи Гин Лам
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
Петрич
Младен Петрич