Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Рамос
Адриан Рамос
23'
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
80
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Эберт
Патрик Эберт
68
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Торун
Тунай Торун
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
Шальке-04
мин
-
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Пукки
Теему Пукки
41'
73
-
Холтби
Льюис Холтби
66
-
Джонс
Джермейн Джонс
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
86
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
18'
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Хегер
Марко Хегер
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Марика
Чиприан Марика