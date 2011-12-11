Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Бока
Артур Бока
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
6'
70
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
87
-
Шибер
Юлиан Шибер
70
Запасные
-
Вайс
Андре Вайс
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Оказаки
Синджи Оказаки
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Рибери
Франк Рибери
79
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
79
-
Роббен
Арьен Роббен
85
-
Гомес
Марио Гомес
13'
57'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Боатенг
Джером Боатенг
-
Густаво
Луис Густаво
-
Олич
Ивица Олич