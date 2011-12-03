Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Рибери
Франк Рибери
20'
78'
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Алаба
Давид Алаба
61
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Марин
Марко Марин
74
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
46
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Фандер
Кристиан Фандер
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Вагнер
Сандро Вагнер