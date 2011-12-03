Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
90
-
Фортунис
Константинос Фортунис
90
-
Кирх
Оливер Кирх
46
-
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Йессен
Леон Йессен
-
де Лима
Франческо де Лима
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Немец
Адам Немец
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Франц
Майк Франц
38
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Рукавица
Никита Рукавица
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
14'
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Миятович
Андре Миятович
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Эберт
Патрик Эберт
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира