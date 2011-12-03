Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
46
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
66
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
29'
36'
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
84
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
-
Вайс
Андре Вайс
-
Бока
Артур Бока
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Шибер
Юлиан Шибер
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
85
-
Подольски
Лукас Подольски
15'
88'
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
60
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
85
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Роши
Одисе Роши
-
Матушик
Адам Матушик
-
Фрайс
Себастьян Фрайс