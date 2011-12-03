Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Данте
Данте
90
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
90
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
84
-
Ханке
Майк Ханке
72'
90
Запасные
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
-
Вендт
Оскар Вендт
-
Брауверс
Роел Брауверс
-
Рупп
Лукас Рупп
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Леки
Мэтью Леки
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
86
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Гетце
Марио Гетце
77
-
Кагава
Синдзи Кагава
77
-
Левандовски
Роберт Левандовски
40'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос