Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Сэм
Сидней Сэм
79'
84
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
73
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
8'
67
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Ортега
Микаэль Ортега
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Млапа
Пениель Млапа
72
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
80
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
59
-
Бабел
Райан Бабел
90
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Руди
Себастьян Руди
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
-
Шипплок
Свен Шипплок
-
Мусона
Ноуледж Мусона