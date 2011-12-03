Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
52
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
87
-
Дежага
Ашкан Дежага
78
-
Манджукич
Марио Манджукич
10'
90
Запасные
-
Тэлке
Бьярне Тэлке
-
Ленц
Андре Ленц
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Арнольд
Максимилиан Арнольд
-
Глеб
Александр Глеб
-
Окс
Патрик Окс
-
Полтер
Себастьян Полтер
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
70'
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
30
-
Мюллер
Николай Мюллер
77
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
59
Запасные
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Свенссон
Бо Свенссон
-
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
-
Малли
Юнус Малли
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Гавранович
Марио Гавранович
-
Уджа
Энтони Уджа