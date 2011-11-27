Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Роналду
Налдо
67'
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
79
-
Хант
Аарон Хант
57'
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
75
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
87
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Предль
Себастьян Предль
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Стеванович
Предраг Стеванович
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
46
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
61
-
Оказаки
Синджи Оказаки
61
Запасные
-
Вайс
Андре Вайс
-
Бока
Артур Бока
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето