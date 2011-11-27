Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
75'
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
66'
90
-
Мюллер
Николай Мюллер
77
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
10'
87
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Малли
Юнус Малли
-
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
-
Штибер
Золтан Штибер
-
Гавранович
Марио Гавранович
-
Уджа
Энтони Уджа
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
70
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
56'
79'
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Густаво
Луис Густаво
53
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич