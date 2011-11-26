Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
67
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
84
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
79'
90
Запасные
-
Радлингер
Самуэль Радлингер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Рауш
Константин Рауш
-
Лала
Алтын Лала
-
Ройер
Даниэль Ройер
-
Собич
Артур Собич
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Брума
Джеффри Брума
64'
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Янсен
Марсель Янсен
84
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
81
-
Сон
Хын-Мин Сон
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Теше
Роберт Теше
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Лам
Жи Гин Лам