Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
60
-
Рукавица
Никита Рукавица
76
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
81
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
7'
82'
90
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Франц
Майк Франц
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Торун
Тунай Торун
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Рамос
Адриан Рамос
Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Топрак
Омер Топрак
46
-
Бендер
Ларс Бендер
70
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
59
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
24'
64'
79'
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Ортега
Микаэль Ортега
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг