Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Янсен
Марсель Янсен
65'
90
-
Качар
Гойко Качар
78
-
Торе
Гекхан Торе
77
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Берг
Маркус Берг
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
25'
87
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Лам
Жи Гин Лам
-
Сон
Хын-Мин Сон
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Вестергор
Янник Вестергор
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
30
-
Руди
Себастьян Руди
68
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
84
-
Бабел
Райан Бабел
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Ворса
Исаак Ворса
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Фирмино
Роберто Фирмино
-
Мусона
Ноуледж Мусона
-
Млапа
Пениель Млапа