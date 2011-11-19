Боруссия
мин
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
28
-
Данте
Данте
90
-
Аранго
Хуан Аранго
54'
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
16'
80
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Ройс
Марко Ройс
23'
38'
52'
87
-
Янчке
Тони Янчке
90
-
Ханке
Майк Ханке
90
Запасные
-
Оцу
Юки Оцу
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Вендт
Оскар Вендт
-
Брауверс
Роел Брауверс
-
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
48
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
60
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Хант
Аарон Хант
78
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Марин
Марко Марин
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Стеванович
Предраг Стеванович