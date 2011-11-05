Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
83
-
Шюррле
Андре Шюррле
6'
90
-
Бендер
Ларс Бендер
20'
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Сэм
Сидней Сэм
46
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
34'
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
-
Янсен
Марсель Янсен
58'
90
-
Торе
Гекхан Торе
82
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
79
-
Сон
Хын-Мин Сон
89
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Теше
Роберт Теше
-
Сала
Джакопо Сала
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Лам
Жи Гин Лам
-
Берг
Маркус Берг