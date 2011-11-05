Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
37
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
37
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
79
-
Писарро
Клаудио Писарро
49'
54'
86'
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Вольф
Андреас Вольф
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
71
-
Подольски
Лукас Подольски
45'
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
3'
55
-
Яяло
Мато Яяло
66
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Жеромел
Педру Жеромел
-
Роши
Одисе Роши
-
Матушик
Адам Матушик
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Фрайс
Себастьян Фрайс