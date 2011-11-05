Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
46
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
71
-
Кагава
Синдзи Кагава
45'
90
-
Гетце
Марио Гетце
12'
78'
90
-
Бендер
Свен Бендер
61'
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
66'
74
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Кель
Себастьян Кель
-
Перишич
Иван Перишич
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
Майкон
Крис Майкон
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Полак
Ян Полак
40
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Окс
Патрик Окс
56
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Русс
Марко Русс
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Глеб
Александр Глеб
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Хельмес
Патрик Хельмес