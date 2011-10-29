Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Новески
Николче Новески
15
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
23'
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Поспех
Зденек Поспех
70
-
Малли
Юнус Малли
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Уджа
Энтони Уджа
70
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
-
Мюллер
Николай Мюллер
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Полански
Юджен Полански
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Игньевски
Александар Игньевски
88
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Предль
Себастьян Предль
66'
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Хант
Аарон Хант
47'
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
67
-
Розенберг
Маркус Розенберг
63
-
Писарро
Клаудио Писарро
29'
90
Запасные
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Вольф
Андреас Вольф
-
Марин
Марко Марин
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Ти
Леннарт Ти