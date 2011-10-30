Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Торе
Гекхан Торе
80
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
83
-
Берг
Маркус Берг
37
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
65'
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
-
Теше
Роберт Теше
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Лам
Жи Гин Лам
-
Сон
Хын-Мин Сон
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Бугера
Александер Бугера
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
38'
75
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Шахан
Олкай Шахан
67
-
Фортунис
Константинос Фортунис
89
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Йессен
Леон Йессен
-
де Лима
Франческо де Лима
-
Пецос
Танос Пецос
-
Вермут
Гиль Вермут
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Шехтер
Итай Шехтер