Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Хинкель
Андреас Хинкель
90
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Путило
Антон Путило
76
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Розенталь
Ян Розенталь
81
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
-
Дембеле
Гарра Дембеле
69
Запасные
-
Бац
Даниэль Бац
-
Ферати
Бег Ферати
-
Бучер
Хайко Бучер
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Макиади
Седрик Макиади
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
-
Райзингер
Штефан Райзингер
Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
2'
65
-
Шюррле
Андре Шюррле
83
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
74
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Балич
Ханно Балич
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
-
Беллараби
Карим Беллараби