Вольфсбург
мин
-
Тэлке
Бьярне Тэлке
90
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
84'
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
46
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Глеб
Александр Глеб
78
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Окс
Патрик Окс
63
-
Манджукич
Марио Манджукич
31'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Русс
Марко Русс
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Лакич
Срджан Лакич
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
38
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
37'
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Рукавица
Никита Рукавица
81
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
27'
90
-
Рамос
Адриан Рамос
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
86'
87
Запасные
-
Нойманн
Себастьян Нойманн
-
Де Араужо
Ронни Эберсон Де Араужо
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Торун
Тунай Торун