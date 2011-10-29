Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Таски
Сердар Таски
22'
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
78
-
Оказаки
Синджи Оказаки
69
Запасные
-
Хемлин
Кристоф Хемлин
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бауэр
Патрик Бауэр
-
Челоцци
Стефано Челоцци
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
45'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Бендер
Свен Бендер
46
-
Перишич
Иван Перишич
76
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
71
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Барриос
Лукас Барриос