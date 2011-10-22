Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
25'
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Кель
Себастьян Кель
66'
90
-
Бендер
Свен Бендер
57
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Гетце
Марио Гетце
45
-
Кагава
Синдзи Кагава
7'
71
-
Левандовски
Роберт Левандовски
44'
50'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Бойд
Терренс Бойд
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Пешко
Славомир Пешко
45
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Яяло
Мато Яяло
71
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Чихи
Адиль Чихи
58
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Бучтманн
Кристофер Бучтманн
-
Хорн
Тимо Хорн
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Роши
Одисе Роши
-
Фрайс
Себастьян Фрайс