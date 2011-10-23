Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
46
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
51'
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
25'
79
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
71
Запасные
-
Радлингер
Самуэль Радлингер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Рауш
Константин Рауш
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Конан
Дидье Я Конан
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
87
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
69
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Гомес
Марио Гомес
85
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич