Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
46
-
Янсен
Марсель Янсен
85
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
79
-
Петрич
Младен Петрич
56'
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Лам
Жи Гин Лам
-
Сон
Хын-Мин Сон
Вольфсбург
мин
-
Тэлке
Бьярне Тэлке
90
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
79
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
55
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
2'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Русс
Марко Русс
-
Юнссон
Расмус Юнссон
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Ороско
Йохандри Ороско