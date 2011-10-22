Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
71
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
63
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
68
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Франц
Майк Франц
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Торун
Тунай Торун
-
Нимайер
Петер Нимайер
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Мюллер
Николай Мюллер
59
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
73
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
79
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Малли
Юнус Малли
-
Штибер
Золтан Штибер
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
Полански
Юджен Полански
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг