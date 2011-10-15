Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Лам
Филипп Лам
78
-
Рибери
Франк Рибери
7'
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
13'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
73
-
Гомес
Марио Гомес
5'
69'
75
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Алаба
Давид Алаба
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
46
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
61
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
70
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Франц
Майк Франц
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Торун
Тунай Торун
-
Рамос
Адриан Рамос