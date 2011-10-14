Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Роналду
Налдо
90
-
Вольф
Андреас Вольф
76
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
64
-
Марин
Марко Марин
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Розенберг
Маркус Розенберг
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
-
Фандер
Кристиан Фандер
-
Игньевски
Александар Игньевски
-
Предль
Себастьян Предль
-
Экичи
Мехмет Экичи
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Ти
Леннарт Ти
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Лев
Крис Лев
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
74'
90
-
Перишич
Иван Перишич
43'
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
77
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
88
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Кель
Себастьян Кель
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос