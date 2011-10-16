Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Крмас
Павел Крмас
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Хинкель
Андреас Хинкель
82
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Путило
Антон Путило
74
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
76
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
47'
90
Запасные
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Бучер
Хайко Бучер
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Райзингер
Штефан Райзингер
-
Дембеле
Гарра Дембеле
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Брума
Джеффри Брума
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Лам
Жи Гин Лам
66
-
Петрич
Младен Петрич
74
-
Сон
Хын-Мин Сон
12'
87
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Иличевич
Иво Иличевич
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Яролим
Давид Яролим
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро