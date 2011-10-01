Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
14'
90
-
Бендер
Ларс Бендер
66
-
Баллак
Михаэль Баллак
88
-
Балич
Ханно Балич
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
65'
72
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
85'
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Аугусто
Ренато Аугусто
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
-
Беллараби
Карим Беллараби
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Юнссон
Расмус Юнссон
46
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
69
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
59'
90
-
Лакич
Срджан Лакич
46
Запасные
-
Тэлке
Бьярне Тэлке
-
Ленц
Андре Ленц
-
Полак
Ян Полак
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Хельмес
Патрик Хельмес