Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Янкер
Кристоф Янкер
72
-
Эберт
Патрик Эберт
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
64
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
34'
90
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
14'
26'
77
Запасные
-
Каргбо
Абу Бакарр Каргбо
-
Бурхерт
Саша Бурхерт
-
Франц
Майк Франц
-
Моралес
Альфредо Моралес
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Торун
Тунай Торун
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
46
-
Пешко
Славомир Пешко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Яяло
Мато Яяло
67
-
Чихи
Адиль Чихи
46
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Варводич
Миро Варводич
-
Матушик
Адам Матушик
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Роши
Одисе Роши
-
Фрайс
Себастьян Фрайс