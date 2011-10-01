Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Лев
Крис Лев
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
68
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Гетце
Марио Гетце
75'
79
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
62
-
Левандовски
Роберт Левандовски
30'
45'
78'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Суботич
Невен Суботич
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Кель
Себастьян Кель
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Барриос
Лукас Барриос
Аугсбург
мин
-
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
90
-
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
-
Мерле
Уве Мерле
90
-
Санко
Джибрил Санко
90
-
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
-
Йенцш
Симон Йенцш
90
-
Де Йонг
Марсель Де Йонг
28
-
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
82
-
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
-
Байер
Даниэль Байер
71
-
Давидс
Лоренцо Давидс
90
Запасные
-
Райнхардт
Доминик Райнхардт
-
Де Рек
Йонас Де Рек
-
Рафаэль
Нандо Рафаэль
-
Амзиф
Мохамед Амзиф
-
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
-
Гогиа
Акаки Гогиа
-
Вернер
Тобиас Вернер