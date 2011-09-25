Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
71
-
Игньевски
Александар Игньевски
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
82
-
Экичи
Мехмет Экичи
58
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
-
Писарро
Клаудио Писарро
23'
90'
90
Запасные
-
Фандер
Кристиан Фандер
-
Налдо
Налдо
-
Марин
Марко Марин
-
Трибулл
Том Трибулл
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Розенберг
Маркус Розенберг
Герта
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
-
Хубник
Роман Хубник
90
-
Миятович
Андре Миятович
90
-
Лелль
Кристиан Лелль
90
-
Эберт
Патрик Эберт
59
-
Торун
Тунай Торун
46
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Нимайер
Петер Нимайер
90
-
Рафаэл Каэтано
Раффаэл
90
-
Рамос
Адриан Рамос
3'
90
Запасные
-
Аэртс
Майкел Аэртс
-
Янкер
Кристоф Янкер
-
Франц
Майк Франц
-
Рукавица
Никита Рукавица
-
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга