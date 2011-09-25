Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Серену
Энрике Серену
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
82
-
Пешко
Славомир Пешко
85
-
Подольски
Лукас Подольски
64'
90
-
Яяло
Мато Яяло
20'
90
-
Чихи
Адиль Чихи
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
73
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Роши
Одисе Роши
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Матушик
Адам Матушик
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Кайзер
Доминик Кайзер
68
-
Бабел
Райан Бабел
90
-
Фирмино
Роберто Фирмино
76
-
Млапа
Пениель Млапа
55
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
-
Вестергор
Янник Вестергор
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
-
Шипплок
Свен Шипплок
-
Мусона
Ноуледж Мусона