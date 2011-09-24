Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
-
Риссе
Марсель Риссе
90
-
Сото
Элкин Сото
87
-
Мюллер
Николай Мюллер
33'
75
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
43
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Свенссон
Бо Свенссон
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
-
Штибер
Золтан Штибер
-
Уджа
Энтони Уджа
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Лев
Крис Лев
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
86
-
Перишич
Иван Перишич
64'
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
70
-
Левандовски
Роберт Левандовски
75
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос