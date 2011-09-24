Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Юнссон
Расмус Юнссон
46
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
63'
76
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
45
-
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Русс
Марко Русс
-
Полак
Ян Полак
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Манджукич
Марио Манджукич
-
Ороско
Йохандри Ороско
Кайзерслаутерн
мин
-
Трапп
Кевин Трапп
90
-
Йессен
Леон Йессен
76
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Вальх
Клеменс Вальх
58
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Шехтер
Итай Шехтер
84
-
Куемаха
Дорже Куемаха
90
Запасные
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
-
Бугера
Александер Бугера
-
Абель
Матиас Абель
-
Вермут
Гиль Вермут
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
-
Фортунис
Константинос Фортунис