Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
81
-
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Оказаки
Синджи Оказаки
75
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
67
-
Харник
Мартин Харник
16'
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бока
Артур Бока
-
Бауэр
Патрик Бауэр
-
Челоцци
Стефано Челоцци
-
Траоре
Ибрахима Траоре
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
-
Погребняк
Павел Погребняк
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Райкович
Слободан Райкович
90
-
Брума
Джеффри Брума
49'
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Торе
Гекхан Торе
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Теше
Роберт Теше
64'
90
-
Лам
Жи Гин Лам
62
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
79
Запасные
-
Брюгманн
Флориан Брюгманн
-
Кастелен
Ромео Кастелен
-
Том
Микель Том
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
-
Яролим
Давид Яролим
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро